РИАМО - 22 ноя. ООО «Стандарт» обратился в УФАС Подмосковья с жалобой на нарушение АО «Одинцовская теплосеть» закона о закупках. Антимонопольная служба признала обращение частично обоснованным, сообщает пресс-служба управления.

АО «Одинцовская теплосеть» выступала в роли заказчика на электронном конкурсе на выполнение работ по разработке проектной документации на технологическое присоединение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в 2020 году. В конкурсе могли участвовать только представители малого и среднего предпринимательства.

Действия заказчика при проведении аукциона ООО «Стандарт» счел нарушающими закон. УФАС Подмосковья рассмотрело жалобу и признало ее частично обоснованной, но общество такое решение не устроило, и оно обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО и подтвердил законность решения антимонопольной службы.