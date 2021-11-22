РИАМО - 22 ноя. Крупный выставочный кластер для проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2030 могут построить в поселении Внуковское в новой Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для потенциального строительства выставочного кластера, в котором можно было бы провести Экспо-2030, рассматриваются земельные участки по Киевскому шоссе напротив аэропорта Внуково», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в 2023 году в аэропорту Внуково появится собственная станция метро, которая позволит обеспечить транспортную доступность для участников и гостей выставки ЭКСПО-2030.

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, проект планировки территории, подходящей для строительства крупного выставочного кластера, был подготовлен еще в 2013-2014 годах.

«Площадь экспоцентра может составить, в зависимости от задачи и масштаба, от 300 до 800 тыс. кв. м», - отметил Владимир Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва подала заявку на роль организатора проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Собянин также отметил, что в случае победы Москвы в конкурсе, выставочный центр планируется построить на свободной территории в новой Москве, недалеко от аэропорта Внуково.