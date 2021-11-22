РИАМО - 22 ноя. Парламент Чечни внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ, сообщает Федеральное агентство новостей.

В числе основных нововведений, предлагаемых законопроектом – введение запрета на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании россиян, подозреваемых в совершении преступления.

Авторы законопроекта пояснили, что СМИ зачастую тиражируют провокационные материалы о происшествиях с указанием национальности, что вызывает негативное отношение ко всей этнической группе и разжигает межнациональную рознь.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал действия российских СМИ, освещавших инцидент с избиением кавказцами мужчины, гулявшего с ребенком в новой Москве.

По словам Кадырова, СМИ пытаются сделать себе пиар на негативных новостях о кавказцах и намеренно делают акцент на национальности преступников.

В Дагестане поддержали предложение запретить упоминать национальность преступников в СМИ>>