РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 ноя. Депутат Госдумы РФ и руководитель подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Кистерного с 94-летием, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Если «Молодая Гврадия» реализует проект «Выходные с ветераном», где активисты приходят к фронтовикам, помогают им с уборкой, ходят за продуктами в магазин и за лекарствами в аптеку, то сегодня мы дали старт акции, которую реализует Щелковское местное отделение партии «Рядом с ветераном». В рамках этой акции единороссы регулярно будут помогать участникам ВОВ, а также поздравлять их с праздниками и просто навещать», — сказал Толмачев.

Кроме того, в ходе общения депутат узнал о проблемных вопросах, которые есть у ветерана. Александр Толмачев отметил, что вместе с молодогвардейцами поможет в их решении.

За плечами у Владимира Яковлевича жизненный путь, в котором немало примеров стойкости и мужества. Ветеран прошел Великую Отечественную войну, участвовал в освобождении Варшавы, боролся с националистами на Украине. В 2020 году волонтеры навещали ветерана и передали ему телефон с пожизненной бесплатной связью. В аппарат внесли важные номера — экстренные службы, волонтеры, другие контакты, по которым ветеран может обратиться в случае любой необходимости.