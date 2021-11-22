РИАМО - 22 ноя. Движение поездов и аэроэкспрессов восстановлено на участке Киевского направления Московской железной дороги Лесной городок – Апрелевка после сбоя, вызванного техническими неполадками, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее на ж/д участке произошел сбой в напряжении контактной сети, из-за которого движение поездов в обе стороны было остановлено.

Бригада энергетиков исправила технические проблемы. Сейчас поезда на участке снова движутся в обе стороны.

МЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и сообщила, что принимает необходимые меры по восстановлению графика движения поездов.

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