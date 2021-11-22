РИАМО - 22 ноя. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает сотрудников и работодателей от необходимости заключать трудовой договор на бумаге. Теперь его можно оформлять онлайн, сообщает Федеральное агентство новостей.

Закон регламентирует заключение договора между сотрудником и работодателем в дистанционном формате. Это дает больше возможностей для трудоустройства и решает проблемы с наймом людей из других регионов.

Теперь пройти собеседование и оформить трудовые отношения можно без посещения кадровой службы.

Ранее Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса. Для этой цели он выбрал препарат «Спутник Лайт».

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