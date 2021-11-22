РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В рамках капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Люберцы обновили 56 жилых зданий, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«На этот год запланирован (для капремонта - ред.) 61 дом. На данный момент уже реализовано 56 многоквартирных домов – это 91% и в работе находятся 5 МКД», - сказал Караваев.

Он добавил, что в домах выполняют ремонт фасадов и замену газового трубопровода.