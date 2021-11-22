РИАМО - 22 ноя. Личный кабинет юридического лица «Московского паркинга» позволяет организациям экономить время для оплаты парковки и контролировать расходы. С конца прошлого года к сервису подключились уже 2089 компаний, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Теперь они могут подключать аккаунты сотрудников к единому парковочному счету, управлять оплатой парковки корпоративных автомобилей, приобретать парковочные абонементы, назначать правила и возможности для парковки, а также получать отчеты со статистикой по парковке автомобилей организации.





«Кабинет юридического лица уже используют такие крупные организации как Райффайзенбанк, «Русское море», Олимпийский комитет России, Сбербанк, Третьяковская галерея. Интерфейс функционала позволяет настроить его под себя, видеть каждую оплату парковки и ее продолжительность», — рассказали в пресс-службе Московского паркинга.

Чтобы подключиться к сервису, необходимо убедиться, что ваша организация зарегистрирована на портале «Госуслуг» и добавить к организации сотрудников. Затем зайти в раздел «Личный кабинет для организаций» на сайте parking.mos.ru, авторизоваться через Госуслуги, выбрать свою организацию и создать заявку на подключение. Сотрудники компании смогут оплачивать парковку через корпоративный счет в приложении «Парковки Москвы».

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам 3210 с мобильного или +7 495 539-54-54.

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