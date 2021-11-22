РИАМО - 22 ноя. Личный кабинет юридического лица «Московского паркинга» позволяет организациям экономить время для оплаты парковки и контролировать расходы. С конца прошлого года к сервису подключились уже 2089 компаний, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ «АМПП».
Теперь они могут подключать аккаунты сотрудников к единому парковочному счету, управлять оплатой парковки корпоративных автомобилей, приобретать парковочные абонементы, назначать правила и возможности для парковки, а также получать отчеты со статистикой по парковке автомобилей организации.
Чтобы подключиться к сервису, необходимо убедиться, что ваша организация зарегистрирована на портале «Госуслуг» и добавить к организации сотрудников. Затем зайти в раздел «Личный кабинет для организаций» на сайте parking.mos.ru, авторизоваться через Госуслуги, выбрать свою организацию и создать заявку на подключение. Сотрудники компании смогут оплачивать парковку через корпоративный счет в приложении «Парковки Москвы».
По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам 3210 с мобильного или +7 495 539-54-54.
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