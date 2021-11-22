РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Жители городского округа Люберцы с 15 по 21 ноября обратились в Единую диспетчерскую службу 4 559 раз, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

17 ноября воду отключили в корпусах 1-10 дома №37 на улице Заречная.

«Была утечка на сетях холодного водоснабжения, данный порыв был устранен в регламентные сроки», - сказал Караваев.

Большая часть обращений в ЕДС на минувшей неделе была связана с отключением водоснабжения на Заречной улице. Также жителей интересовали вопросы о начислении и справках.

В системе «Инцидент» основная масса обращений касалась УК «ЛГЖТ», «Забота о доме», «Теплолюб» и «Самолет». На портале «Добродел» большая часть вопросов связана с УК «ЛГЖТ», «ПИК-Комфорт», «Содействие» и «Самолет-Сервис».

По словам Караваева, вопросы по уборке мест общего пользования возьмут на особый контроль.

Также за минувшую неделю поступило 14 обращений по уличному освещению, из них 6 – в городе Люберцы, 4 – в поселке Красково и 4 – в поселке Малаховка.