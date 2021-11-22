РИАМО - 22 ноя. Получение QR-кода должно быть удобным и понятным, это требует большой организационной работы от министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, что очередная волна ковида уходит. Вместе с тем тема вакцинации, QR-кодов активно обсуждается и в Государственной думе, и на многих кухнях. Мы должны быть уверены, что QR-код легко и понятно получить», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это требует большой организационной работы от министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов в общественных местах и транспорте. Планируется, что эти правила начнут действовать с 1 февраля.

Систему QR-кодов планируется ввести для посещения непродовольственных торговых точек, заведений общественного питания, самолетов, поездов, организаций культуры и прочего в рамках борьбы с Covid-19.

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