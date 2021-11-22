РИАМО - 22 ноя. Получение QR-кода должно быть удобным и понятным, это требует большой организационной работы от министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что это требует большой организационной работы от министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов в общественных местах и транспорте. Планируется, что эти правила начнут действовать с 1 февраля.
Систему QR-кодов планируется ввести для посещения непродовольственных торговых точек, заведений общественного питания, самолетов, поездов, организаций культуры и прочего в рамках борьбы с Covid-19.
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