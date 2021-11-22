РИАМО - 22 ноя. Движение поездов и аэроэкспрессов затруднилось на участке Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) Лесной городок – Апрелевка, сообщает пресс-служба МЖД.

Причиной затрудненного движения стали перебои в напряжении контактной сети. Сейчас над исправлением технических неполадок работает бригада энергетиков.

МЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и сообщила, что осуществляет все меры, необходимые для возобновления работы поездов.

18 ноября в подмосковном Королеве движение электричек было остановлено из-за ложного сообщения о минировании моста через Клязьму на перегоне Болшево – Зеленый Бор Ярославского направления МЖД.

Место предполагаемого минирования было оцеплено, прибывшие сотрудники ОМОН обнаружили возле моста муляж гранаты, не представляющий опасности.