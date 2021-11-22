РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 ноя. В подмосковном Королеве 29 ноября пройдет акция «Спасибо, донор!», в рамках которой все желающие смогут сдать кровь, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра «Космос».

Акция «Спасибо, донор!» пройдет в ЦДК имени Калинина, сдать кровь можно будет с 9:00 до 11:00.

День донора поможет пополнить запасы крови и привлечь внимание общества к той важной миссии, которую выполняют доноры, ведь донорская кровь нужна постоянно. Процедуру забора крови проведут врачи Московской областной станции переливания крови. Весь процесс занимает около 10 минут и осуществляется в максимально комфортных для донора условиях.

Стать донором крови сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

Те, кто привился от COVID-19 могут сдать кровь не раньше 30 дней после введения второго компонента. А привиться можно через неделю после донации.

Для участия необходимо зарегистрироваться в direct Instagram-аккаунта Молодежного центра или в WhatsApp по номеру: 8(977)268-68-90.