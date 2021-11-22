РИАМО - 22 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Транспортная компания РусГидро» закона о закупках, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба от ООО «Техсервис-МСК» на бездействие АО «Транспортная компания РусГидро» (заказчик) при проведении электронного аукциона на определение поставщика бульдозера для нужд Загорского строительного участка центрального филиала заказчика.

По результатам рассмотрения УФАС признало жалобу ООО «Техсервис-МСК» обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием, заказчик обратился в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал АО «Транспортная компания РусГидро» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.