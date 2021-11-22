РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Управляющие компании Подольска приступили к 100%-ой обработке асфальта от гололедицы во дворах округа, сообщается на сайте администрации округа.

В связи с погодными условиями и образованием гололедицы управляющие организации городского округа Подольск приступили к 100%-ой обработке асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях. В первую очередь обрабатываются входные группы многоквартирных домов и тротуары.

В данных работах на 530 дворовых территориях заняты более 500 дворников, запас противогололедных материалов в муниципалитете составляет более 600 тонн. По вопросам содержания придомовой территории можно обратиться в администрацию округа по телефону: 8(496)764-06-44.