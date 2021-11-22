РИАМО - 22 ноя. В Подмосковье начали готовиться к зимнему туристическому сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы начали активно готовиться к зиме по всем направлениям, в том числе в части отдыха», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это касается культурных, исторических мест, которые ждут жителей и туристов. Также к снегопадам готовятся дорожные службы.

В регионе в рамках традиционного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдут уникальные выставки, фестивали и ярмарки. Уже сейчас открывают катки, обустраивают трассы для катания на горных и беговых лыжах, горки для спуска на санках и тюбингах.

Кроме того, в ноябре на дороги Подмосковья и столицы выедут более 120 автобусов «Мострансавто», внешние борты которых забрендированы проектом «Зима в Подмосковье».

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