РИАМО - 22 ноя. Программу «Чистая вода» должны завершить в Подмосковье в срок - до конца 2021 года. Все населенные пункты должны иметь качественную воду, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы проделали большую работу по программе «Чистая вода». Но пока у кого-то из крана течет ржавая вода, успокоиться мы не имеем права. Важно за эти 1,5 месяца всю программу завершить», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в работе 37 населенных пунктов. Работы по программе пока идут в Балашихе, Богородском, Ленинском округах, Чехове.

«Каждый населенный пункт должен иметь чистую воду», - заключил Воробьев.

В Подмосковье за 6 лет качество водоснабжения улучшили более чем для 2 млн человек в 48 городских округах региона. Доля населения Московской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, превысила 92%.

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