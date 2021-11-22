РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. С 15 по 21 ноября сотрудники подразделения пожарной охраны в Люберцах выезжали 59 раз по сигналу тревоги, сообщил заместитель начальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Евгений Германов в понедельник на еженедельном оперативном совещании в администрации горокруга.

«За текущую неделю подразделением пожарной охраны было совершено 59 выездов, непосредственно на пожары – выездов 7», - сказал Германов.

Он добавил, что на территории горокруга за неделю произошло четыре пожара, один из которых зафиксировали на трансформаторной подстанции. Там обгорело электрооборудование в одной из двух секций на площади 10 кв. м. По этой причине в двух домах пришлось временно отключить электросистему.

Также возгорание произошло 19 ноября в доме №25 микрорайона Птицефабрика в поселке Томилино. В подъезде загорелся электрощит по площади 1,5 кв. м.