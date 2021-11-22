РИАМО - 22 ноя. Мигранты должны жить цивилизованно и не вызывать беспокойства жителей Подмосковья. Ответственность за них несут работодатели, которые нанимают этих людей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важная тема — это проживание мигрантов. Здесь все те, кто ведет бизнес и привлекает иностранную рабочую силу, должны обеспечить комфортные и безопасные способы, меры проживания. Я прошу провести соответствующую работу, чтобы огромные логистические комплексы были оснащены общежитиями», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это большая работа, которая потребует инвестиций, но сделать это необходимо.

«Чтобы люди, которые приезжают из разных территорий, жили цивилизованно, а не как попало», - заключил Воробьев.