РИАМО - 22 ноя. Программу «Безопасный регион» в Подмосковье усилят, чтобы в новых микрорайонах появлялись опорные пункты полиции и принимались дополнительные меры по защите жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Безопасность региона, мы прекрасно понимаем, что наш регион растет. <...> Мы приняли решение усилить программу, связанную с «Безопасным регионом». Мы будем думать, как большее количество систем видеонаблюдения ставить в микрорайонах, которые требуют особого внимания», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в новых микрорайонах должны быть опорные пункты, чтобы жители могли обратиться по волнующим их вопросам.

«Наша задача - еще раз обратить внимание на мероприятия, которые позволят обеспечить дополнительный уровень защищенности наших жителей. Это требует от всех служб, в том числе от правоохранительного блока, тех, кто работает в строительстве, бизнеса, согласованных действий», - заключил Воробьев.

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