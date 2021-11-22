РИАМО - 22 ноя. Прощание с народной артисткой России, лауреатом Государственной премии Ниной Руслановой пройдет 24 ноября в 11:00 в фойе большого зала Дома кино, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Артистка умерла 21 ноября в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Впервые Русланова появилась в кино в 1967 году. Это была картина «Короткие встречи». Партнером Руслановой по съемках стал Владимир Высоцкий. За эту работу в 1987 году она была удостоена премии «Ника».

Всего актриса исполнила около 150 ролей, в том числе в таких фильмах как «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей», «Зимняя вишня». Нина Русланова была награждена отечественными и международными кинонаградами. Также актриса включена в список «2000 выдающихся артистов XX века» Международного Кембриджского Биографического центра (2001).

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