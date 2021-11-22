РИАМО - 22 ноя. Надежда Куртяник возглавит министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, ранее она занимала должность замминистра, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На должность министра госуправления, информационных технологий и связи мы назначим Куртяник Надежду Васильевну. Вы все ее знаете. Человек, который занимается цифровизацией услуг. Курировать министерство госуправления будет (зампред правительства Подмосковья – ред.) Каклюгина Ирина Александрова», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что темпы оказания услуг в регионе не должны снижаться. Работа должна быть проактивной.

«Максим Александрович Рымар (министр госуправления, ИТ и связи региона – ред.) получил приглашение возглавить федеральный научно-исследовательский университет «Восход». Максим успешно со своей командой работал в цифровом направлении. Очень надеемся, что ваша деятельность на федеральном уровне не позволит забыть о Подмосковье», — подчеркнул Воробьев.

Надежда Куртяник закончила Санкт-Петербургский Морской технический университет. В 2005 – 2013 годах работала на руководящих должностях в министерстве социальной защиты населения Подмосковья, в управлении автоматизации и информационных технологий. В 2014-2015 годах она работала на руководящих должностях в сфере ИТ.

С января 2016 года Куртяник работала в министерстве госуправления, ИТ и связи региона. С 2018 года была замначальника управления развития электронного правительства министерства, с 2019 года – начальником этого управления. 10 сентября 2020 года Куртяник была назначена заместителем министра.

Она награждена благодарностью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ К.Ю. Носкова за вклад в развитие цифрового государственного управления, активное внедрение механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, почетной грамотой губернатора Подмосковья за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-2019) на территории Московской области, знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.