РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 ноя. В Щелковском драматическом театре 26 и 27 ноября покажут премьеру спектакля «Визит старой дамы», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Богатая дама возвращается в родной город, чтобы подарить его нищим жителям миллиард рублей. За это благодеяние им нужно выполнить только одно условие. Каждый окажется перед выбором: стать ли предателем и палачом в обмен на процветание или сохранить остатки гуманности?

Начало сеансов 26 ноября - в 19:00, 27 ноября - в 18:00.