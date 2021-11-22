РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. С 15 по 21 ноября жители городского округа Люберцы обратились в правоохранительные органы 1 900 раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«По данным обращениям граждан возбуждено 36 уголовных дел, 30 из них – раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

За минувшую неделю произошло 197 ДТП с шестью пострадавшими. По словам Романцева, личный состав работает по плану. Громких происшествий в отчетный период не произошло.