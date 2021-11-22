В начале ноября в федеральных округах завершились полуфиналы Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования команд Центрального федерального округа, участие в которых принимали в том числе студенты из Подмосковья, прошли в Белгороде. По итогам конкурсных испытаний 16 представителей Московской области стали победителями полуфинала и будут защищать честь региона в финале, в котором примут участие 1000 человек. Финал пройдет в Сочи 27-29 ноября. Как проходит конкурс, каковы его правила и этапы, какие впечатление получили его участники, читайте в материале портала mosreg.ru.
Тесты, кейсы, проекты
Конкурс «Твой ход» стартовал в начале апреля 2021 года. В нем могли принять участие студенты 1-3 курсов бакалавриата и 1-4 курсов специалитета — для этого нужно было зарегистрироваться на сайте, пройти тесты для диагностики потенциала, на основе видеоуроков образовательного модуля разработать собственное направление развития и познакомиться с тематическими направлениями конкурса: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о важном», «Создаю новое».
Студенту необходимо было выбрать одно направление, ознакомиться с предложенными кейсами, разработать проект и защитить его перед экспертами. По итогам выполненных заданий конкурсантам начисляли баллы. Авторы лучших проектов получили приглашение на очный полуфинал, а также сертификаты на прохождение обучающих курсов и ценные призы.
«Твой ход» — это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят», — сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.
Подмосковье в топ-20
По информации пресс-службы конкурса, Московская область находится во втором десятке регионов по количеству победителей в полуфинальных испытаниях. В Сочи Подмосковье будут представлять Матвей Шалунков из Московского областного филиала РАНХиГС; Екатерина Маленьких (Институт современного искусства); Валерий Фердерер и Никита Банаков (Университет «Дубна»); Константин Сафронов, Валерия Стомат и Дарья Помазан из Гжельского государственного университета; Дмитрий Калинин, Наталья Журавлева и Валерия Овчинникова из Московского государственного областного университета; Тимофей Кондрашов (Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана); Любовь Суворкина и Ростислав Ничиков из Технологического университета им. дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова; София Чекменева (МФПУ «Синергия»); Диана Плыска (Российский государственный университет туризма и сервиса); Алина Афиногенова (МФТИ).
Впечатления участников
«Это не первый мой конкурс, но в испытаниях всероссийского уровня я участвую впервые. Полуфинал в Белгороде длился два дня. Нас разделили на команды и дали каждой по девять заданий. Одно из них заключалось в том, чтобы распределить средства бюджета некоего вуза по различным направлениям, определив приоритетные. Здесь мы должны были проявить лидерские качества и навыки решения управленческих задач. Во время выполнения другого задания нужно было за 5 минут по инструкции собрать из металлического конструктора машинку. Понятно, что за такое короткое время у нас получилось «нечто», а не машинка, но презентовать ее мы должны были как готовое супер-изделие», — рассказала студентка 4 курса факультета технологии и предпринимательства Московского государственного областного университета Наталья Журавлева.
«Наша команда разработала проект по направлению «Открываю страну». Это мультипродукт для развития горнолыжных курортов на территории нашей страны, состоящий из восьми сервисов. В частности, мы сделали акцент на использование инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. На российских горнолыжных курортах это не практикуется, а мы в проекте предлагаем вариант ее обустройства с минимальными материальными вложениями. Например, если неподалеку от туристического комплекса или в его структуре есть зоопарк, то на его базе можно проводить занятия по иппотерапии. Аквапарк можно использовать для лечебных водных процедур. Это широко применяется в Европе. Нам будет полезно перенять и развить этот опыт», — поделился Матвей Шалунков, учащийся Московского областного филиала РАНХиГС, студент 3-го курса факультета государственного управления и права.
Что будет в финале
Финал пройдет в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Его участникам предстоит придумать и предложить проект университета будущего. Каждого студента по его выбору распределят на один из восьми «факультетов»: карьера, наука, устойчивое развитие, особые возможности, отношения и психическое здоровье, безопасность, путешествия, образование будущего. Объединившись в команды, участникам необходимо будет предложить варианты ответов на мегавызовы — решить стратегически важные задачи, которые стоят сегодня перед российским студенчеством. Например, как сделать туризм для студентов доступным, удобным и познавательным или как в условиях трансформации современного общества изменить роли вуза, преподавателя и студента, чтобы они соответствовали вызовам времени.
Награды для победителей
После окончания финальных испытаний будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно будет потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Наиболее активные участники конкурса получат приглашения на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».
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