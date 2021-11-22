В начале ноября в федеральных округах завершились полуфиналы Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования команд Центрального федерального округа, участие в которых принимали в том числе студенты из Подмосковья, прошли в Белгороде. По итогам конкурсных испытаний 16 представителей Московской области стали победителями полуфинала и будут защищать честь региона в финале, в котором примут участие 1000 человек. Финал пройдет в Сочи 27-29 ноября. Как проходит конкурс, каковы его правила и этапы, какие впечатление получили его участники, читайте в материале портала mosreg.ru.

Тесты, кейсы, проекты

пресс-служба Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»

Конкурс «Твой ход» стартовал в начале апреля 2021 года. В нем могли принять участие студенты 1-3 курсов бакалавриата и 1-4 курсов специалитета — для этого нужно было зарегистрироваться на сайте, пройти тесты для диагностики потенциала, на основе видеоуроков образовательного модуля разработать собственное направление развития и познакомиться с тематическими направлениями конкурса: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о важном», «Создаю новое».

Студенту необходимо было выбрать одно направление, ознакомиться с предложенными кейсами, разработать проект и защитить его перед экспертами. По итогам выполненных заданий конкурсантам начисляли баллы. Авторы лучших проектов получили приглашение на очный полуфинал, а также сертификаты на прохождение обучающих курсов и ценные призы.

«Твой ход» — это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят», — сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Подмосковье в топ-20

По информации пресс-службы конкурса, Московская область находится во втором десятке регионов по количеству победителей в полуфинальных испытаниях. В Сочи Подмосковье будут представлять Матвей Шалунков из Московского областного филиала РАНХиГС; Екатерина Маленьких (Институт современного искусства); Валерий Фердерер и Никита Банаков (Университет «Дубна»); Константин Сафронов, Валерия Стомат и Дарья Помазан из Гжельского государственного университета; Дмитрий Калинин, Наталья Журавлева и Валерия Овчинникова из Московского государственного областного университета; Тимофей Кондрашов (Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана); Любовь Суворкина и Ростислав Ничиков из Технологического университета им. дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова; София Чекменева (МФПУ «Синергия»); Диана Плыска (Российский государственный университет туризма и сервиса); Алина Афиногенова (МФТИ).

Впечатления участников

личный архив Натальи Журавлевой

«Это не первый мой конкурс, но в испытаниях всероссийского уровня я участвую впервые. Полуфинал в Белгороде длился два дня. Нас разделили на команды и дали каждой по девять заданий. Одно из них заключалось в том, чтобы распределить средства бюджета некоего вуза по различным направлениям, определив приоритетные. Здесь мы должны были проявить лидерские качества и навыки решения управленческих задач. Во время выполнения другого задания нужно было за 5 минут по инструкции собрать из металлического конструктора машинку. Понятно, что за такое короткое время у нас получилось «нечто», а не машинка, но презентовать ее мы должны были как готовое супер-изделие», — рассказала студентка 4 курса факультета технологии и предпринимательства Московского государственного областного университета Наталья Журавлева.

личный архив Матвея Шалункова

«Наша команда разработала проект по направлению «Открываю страну». Это мультипродукт для развития горнолыжных курортов на территории нашей страны, состоящий из восьми сервисов. В частности, мы сделали акцент на использование инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. На российских горнолыжных курортах это не практикуется, а мы в проекте предлагаем вариант ее обустройства с минимальными материальными вложениями. Например, если неподалеку от туристического комплекса или в его структуре есть зоопарк, то на его базе можно проводить занятия по иппотерапии. Аквапарк можно использовать для лечебных водных процедур. Это широко применяется в Европе. Нам будет полезно перенять и развить этот опыт», — поделился Матвей Шалунков, учащийся Московского областного филиала РАНХиГС, студент 3-го курса факультета государственного управления и права.

Что будет в финале

Финал пройдет в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Его участникам предстоит придумать и предложить проект университета будущего. Каждого студента по его выбору распределят на один из восьми «факультетов»: карьера, наука, устойчивое развитие, особые возможности, отношения и психическое здоровье, безопасность, путешествия, образование будущего. Объединившись в команды, участникам необходимо будет предложить варианты ответов на мегавызовы — решить стратегически важные задачи, которые стоят сегодня перед российским студенчеством. Например, как сделать туризм для студентов доступным, удобным и познавательным или как в условиях трансформации современного общества изменить роли вуза, преподавателя и студента, чтобы они соответствовали вызовам времени.

Награды для победителей

После окончания финальных испытаний будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно будет потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Наиболее активные участники конкурса получат приглашения на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».