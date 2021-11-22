РИАМО - 22 ноя. В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 1668 пациентов, с начала пандемии после Covid-19 выздоровели 505 779 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области умерли 68 пациентов с коронавирусом, было выявлено 1784 новых случая заболевания. За все время пандемии в Подмосковье скончался 10 001 человек с Covid-19, было выявлено 574 194 случая заражения.

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 69,6%. Полностью вакцинацию прошли более 3,951 млн человек.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, процедура вакцинации от коронавируса особенно важна для людей старшего возраста, а задача регионального правительства – убедить людей в необходимости сделать прививку. Обращения о важности вакцинации будут направлены пожилым жителям региона «Почтой России».

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