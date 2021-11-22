РИАМО - 22 ноя. В России в 2023 году пройдут мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

Соответствующий указ ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения композитора.

Так, планируется, что в честь этого будут выпущены памятные монеты, имя композитора будет присвоено улицам, скверам, паркам, социально-культурным объектам. В РФ также намерены провести Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова.

В Москве планируют организовать юбилейный концерт в день рождения композитора, провести симпозиум, посвященный Рахманинову, организовать тематический всероссийский урок музыки, организовать туристические маршруты.

Помимо этого, музыку Рахманинова будут включать в общественных местах – транспорте и торговых центрах. В честь композитора проведут тематические экскурсии, концерты, лекции в музыкальных школах. Будут изданы тома полного академического собрания сочинений Рахманинова.

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