РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с череповецкой «Северсталью» на домашнем льду в понедельник, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонткте».

«Витязи» сразятся против удивляющих в нынешнем сезоне череповчан. Игра пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ в понедельник, начало в 19:30. Вход на арену будет организован по QR-коду.

Это первая встреча двух команд в текущем сезоне. Болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на КХЛ.ТВ.