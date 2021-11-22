РИАМО - 22 ноя. В столице еще 5 539 пациентов вылечились от коронавируса. С начала пандемии выздоровели после инфекции 1 734 540 человек, сообщает городской оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявили 2786 новых случаев Covid-19. Госпитализировали за сутки в столице 848 человек. В настоящее время на аппаратах ИВЛ находятся 659 пациентов.

В городе за сутки умерли 94 пациента с коронавирусом. С начала пандемии скончались 33 446 человек.

С начала пандемии в Москве было выявлено 1 921 419 случаев заражения.

Горожанам активно напоминают о важности вакцинации от инфекции и последующей ревакцинации. Это единственный способ защитить свою жизнь и здоровье.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>