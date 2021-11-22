РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. Сотрудники ГИБДД в понедельник начали проверять пассажирский автотранспорт на территории Балашихи и Реутова, рейды завершатся 28 ноября, сообщает отдел пропаганды БДД ведомства.

Проверки в ходе оперативно-профилактической операции «Автобус» проводятся на маршрутах осуществления пассажирских перевозок. Они направлены на снижение аварийности на пассажирском транспорте, обеспечение контроля за соблюдением ПДД и пресечение административных правонарушений водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.

Госавтоинспекция просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.