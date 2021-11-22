РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 24 ноября проведет онлайн-встречу с жителями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Обсудим вопросы, связанные с праздничным оформлением территорий города и поселков, благоустройством дворов, парков и рекреационных зон, а также ряд других наиболее актуальных тем», - сказал Ружицкий.

Вопросы можно направить на электронную почту vstrechaglavy@yandex.ru или позвонить во время прямого эфира на телефон: 8(800)600-21-85.

Трансляция будет проходить на страницах Ружицкого в Instagram и «ВКонтакте». Начало в 18:00.