РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. Холодную воду отключили в понедельник в ряде жилых домов и учреждений в микрорайонах Заря и Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:30 в микрорайоне Заря между домами на улиц Московская, 11 произошла утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения необходимо было перекрыть подачу воды.

Под отключение попали дома на улицах Советская, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 15А; 16; 18; 20; Ленина, 1/7; 2/9; 3; Московская,1; 3; 5; 11; 13; Гагарина, 9; 11; 15; Ласточкин проезд, 18; поликлиника №8; Гагарина, 13А.

Подвоз воды будет обеспечен.

Кроме того, в понедельник с 9:30 и до окончания работ подачу холодной воды временно прекратили в нескольких домах микрорайона Железнодорожный на улицах Пушкина, 12; Московская, 8, 10, 3, 7А, 1; Луговая, 16, 14, 12, 10, 8, 6.

Это необходимо было для устранения утечки холодного водоснабжения по адресу: ул. Пушкина, 12.