РИАМО - 22 ноя. В Москве за минувшие сутки умерли 94 пациента, у которых был положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 33 446 человек с инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявили 2786 новых случаев заражения инфекцией. С начала пандемии выявили 1 921 419 случаев.

Ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется, через 1-2 недели можно будет говорить о спаде очередной волны Covid-19. Этому способствует рост числа вакцинировавшихся от инфекции.

В Москве коллективный иммунитет составляет 67,1%. Первый компонент вакцины ввели 6 080 506 человек, полную вакцинацию прошли 5 538 247 граждан.

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