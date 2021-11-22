РИАМО - 22 ноя. В России за сутки умер 1241 человек с коронавирусом. С начала пандемии в стране скончались 265 336 человек с Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в РФ выявили 35 681 случай заражения коронавирусом, выздоровели после инфекции еще 28 713 человек. С начала пандемии в стране выявили 9 366 839 случаев Covid-19, вылечились от коронавируса 8 053 643 человека.

Ранее в центре им. Гамалеи назвали возможные сроки окончания волны Covid-19. Так, если динамика по сокращению числа новых выявляемых случаев инфекции сохранится в течение 1 или 2 недель, то можно будет говорить о спаде волны заболеваемости Covid-19.

Чтобы полностью справиться с пандемией, необходимо, чтобы жители соблюдали дисциплину при выполнении мер профилактики инфекции.

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