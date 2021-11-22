РИАМО - 22 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1784 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявили 574 194 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье продолжается активная вакцинация граждан от Covid-19. Прививку от вируса можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и популярных общественных местах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что пожилым жителям региона особенно важно пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Губернатор отметил, что задача правительства области состоит в том, чтобы объяснить и убедить людей в необходимости вакцинации. К пожилым жителям региона обращения о важности вакцинации будут разосланы «Почтой России».

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