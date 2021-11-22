РИАМО - 22 ноя. За сутки в России выявили 35 681 новый случай коронавируса, с начала пандемии в стране выявили 9 366 839 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего случаев заражения Covid-19 выявили в Москве – 2786, Санкт-Петербурге – 2215, Московской области – 1784, Самарской области – 1648 и Краснодарском крае – 991.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что более 50 млн россиян привились от Covid-19 вакциной «Спутник V». Сам президент ревакцинировался от инфекции «Спутником Лайт».

Кроме того, Путин выразил желание стать добровольцем при проведении эксперимента по использованию назальной вакцины от коронавируса. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная учреждением назальная вакцина от инфекции не имеет побочных эффектов и будет действовать около 6 месяцев.

Вакцинация от Covid-19 остается самым действенным способом защиты от инфекции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>