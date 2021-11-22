РИАМО - 22 ноя. В столице за прошедшие сутки выявили 2786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было выявлено 1 921 419 случаев, сообщает городской оперштаб.

Динамика по заболеваемости Covid-19 выравнивается. Ранее вирусолог центра им. Гамалеи Александр Бутенко объяснил, что если показатели продолжат уменьшаться в течение 1-2 недель, то можно будет говорить о спаде волны коронавируса.

Во многом этому способствует вакцинация населения. Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в пунктах вакцинации при поликлиниках и в общественных местах.

Кроме того, важно не допускать снижения количества антител и своевременно проходить ревакцинацию. Так, мэр Москвы Сергей Собянин выбрал для повторной вакцинации препарат «Спутник Лайт».

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