РИАМО - 22 ноя. МособлЕИРЦ в рамках акции «Включайся в онлайн вместе с умной платежкой» разыграет среди жителей Подмосковья 10 денежных призов по 10 тыс. рублей. Их можно будет потратить на оплату ЖКУ, сообщается на сайте Московского областного единого информационно-расчетного центра.

Возможность принять участие в розыгрыше клиентам расчетного центра гарантирована. Для этого до 30 декабря нужно зарегистрироваться в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн», оплатить через него коммунальные счета и задолженности, а также совершить покупку на 300 рублей в разделе «Товары и услуги для Вашего дома».

«В разделе «Товары и услуги для Вашего дома» можно заказать доставку воды, мелкий ремонт, установку и замену счетчиков, получить помощь в рефинансировании ипотеки или в налоговом вычете, заказать билеты на новогодние спектакли», - рассказал генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

Пользователям, выполнившим все условия, гарантированы купоны в интернет-магазинах и сервисах Ozon, TutorOnline, IVI, MyBook. Далее интернет-генератор выберет 10 победителей среди клиентов по номерам лицевых счетов. Итоги будут опубликованы 1 февраля, а деньги зачислят на лицевые счета победителей, ими можно будет погашать счета за услуги ЖКХ.

«Мы поощряем добросовестных плательщиков и напоминаем о преимуществах личного кабинета «МособлЕИРЦ Онлайн», где можно без комиссии оплатить счет, получить бонусы и кешбэк, разобраться в начислениях при помощи «Умной платежки», - отметил Савельев.

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