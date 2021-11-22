РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 ноя. Участники балетной студии «Фуэте» в Котельниках стали лауреатами I степени в Московском областном конкурсе «Пируэты Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Награды завоевали Самира Сайфуллина, Андрей Грачев и Стефания Гольцева-Федорычева. Также Гольцева-Федорычева получила специальный приз «За яркое воплощение хореографического образа».

Конкурс проходил в подмосковном Серпухове при поддержке министерства культуры Московской области. Он приурочен ко дню рождения Майи Плисецкой.