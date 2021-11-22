РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Госавтоинспекторы проконтролируют безопасность пешеходов в рамках тематического мероприятия в подмосковном Красногорске в период с 22 по 28 ноября, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» будет проводиться в целях профилактики наездов на пешеходов на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС.

Согласно ПДД, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, водители попутных транспортных средств также обязаны остановиться или снизить скорость.

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Пешеходам стоит помнить, что водитель может не видеть их, ослепленный светом фар или заходящим солнцем, а также в неблагоприятных погодных условиях.

Существуют определенные обязанности пешехода в ночное время суток. Эти знания обычно игнорируют. Однако правила движения пешеходов на проезжей части в ночное время составлены не случайно. Большинство ДТП случается ночью.

Обязанности пешехода при переходе дороги в темное время суток касаются наличия при нем любого предмета со световозвращающими (светоотражающими) элементами. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. При движении вне населенного пункта такой предмет становится обязательным, за его отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

11 батальон контролирует ряд дорог в Красногорске, в том числе участки Волоколамского и Новорижского шоссе.