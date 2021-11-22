РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. На территории Люберец региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенк» с 15 по 21 ноября вывез свыше 31,5 тыс. кубометров мусора с контейнерных площадок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«За минувшую неделю региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 31 543 кубометров ТКО, из них 2 978 кубометров - «сухих» отходов, с несанкционированных свалок вывезено 20 кубометров мусора», - сказал замруководителя подразделения регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев.

По его словам, за минувшую неделю они отработали 7 заявок от жителей.