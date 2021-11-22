РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. За прошедшую неделю в городском округе Люберцы собрали 65% платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги на 18 ноября составил 65%, текущих платежей – 58%, оплата за предыдущий период – 7%», - сказала руководитель управления МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

В систему ЦУР с 15 по 21 ноября поступило шесть обращений жителей по вопросам расчета платы за коммунальные услуги.