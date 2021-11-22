РИАМО - 22 ноя. Московские энергетики завершили работы по техническому присоединению к электросетям новой станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии столичной подземки. Станцию планируют открыть до конца 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Электроснабжение объекта будет осуществляться с помощью 2 кабельных линий напряжением 20 кВ, проложенных специально для его подключения. Сети 20 кВ отличаются высокой надежностью. Их использование позволяет увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств превысила 7 тыс. кВт. Подключение осуществило АО «Объединенная энергетическая компания» (АО «ОЭК»).

«Аминьевскую» откроют в составе участка Большого кольца от «Мневников» до «Каховской». В него входят 10 станций, а длина составляет порядка 20 км.