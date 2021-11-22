РИАМО - 22 ноя. Огромный елочный шар появится на Поклонной горе перед Новым годом, сейчас завершается его монтаж, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Высота елочного шара составит 20 м, а диаметр – 17 м. Вес конструкции – около 35 т. В составе шара – 176 тыс. светодиодов, общая длина металлоконструкции составляет 5 км.

Шар работает с музыкальным сопровождением и световым шоу – его можно увидеть внутри полой конструкции.

Сначала специалисты отдельно монтируют нижнюю и верхнюю части конструкции. Затем монтажный кран помещает верхнюю часть на нижнюю. Их вместе скрепляют тросами.

На Поклонной горе и Кутузовском проспекте к Новому году будет установлено свыше 60 световых конструкций. Среди них 25-метровая ель, световые деревья, танцующие фигуры, световые звезды. У Триумфальной арки будут установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки.