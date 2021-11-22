РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Люберецкой федерации самбо исполнилось 4 года. Они отпраздновали день рождения во Всероссийский день самбо.

«Сегодня в Люберецкой федерации самбо занимаются более 1000 спортсменов, а в рамках проекта «Самбо – в школы» – более 3000 человек», - сказал председатель федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков.

Он добавил, что за 4 года у спортсменов появилось 10 современных залов для тренировок.

В честь праздника главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому вручили фирменную спортивную форму.