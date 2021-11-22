РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Рабочую группу по выявлению и предотвращению несанкционированных стоков создадут в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Волков совершил рабочую поездку в микрорайон Павшинская пойма 21 ноября.

Ранее в акватории реки Москвы на поверхности воды были обнаружены масляные пятна, об этом жители сообщили в социальных сетях округа. Вместе с руководителями ответственных служб временно исполняющий полномочия главы Красногорска Дмитрий Волков выехал на место, чтобы проверить ход ликвидации последствий происшествия.

«По моему поручению в округе создаем рабочую группу по выявлению и предотвращению несанкционированных стоков. Изучим состояние системы ливневой канализации и ливнеприемников, наличие договоров на обслуживание и эксплуатацию прибрежных территорий», - сказал Волков.

Он поблагодарил жителей за сигнал и неравнодушие.

«Отдельно разберусь с длительным бездействием оперативных служб», - добавил Волков.

По словам руководителя муниципалитета, для локализации разлива нефтепродуктов были установлены боновые заграждения, а для нейтрализации масляных пятен применялись специальные сорбенты.