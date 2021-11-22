РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 ноя. В подмосковном Королеве жители целого подъезда уже два месяца живут без отопления из-за того, что в одной из квартир собственница перекрыла батарею, сообщила жительница дома.

В подъезде дома на улице Коммунальной, 28 по всему стояку в квартирах нет отопления с начала отопительного сезона. Причиной отсутствия тепла стало то, что в квартире на третьем этаже собственница перекрыла стояк отопления из-за проблем с канализацией.

«Она никого к себе не пускает, уверяет, что у нее проблемы с канализацией и поэтому мы все должны сидеть без отопления. Мы куда только не обращались, проблему решить не можем», - сказала собеседница агентства.

В УК «Жилсервис» рассказали, что ранее проведенные проверки по вопросу нарушения в системе канализации не получили подтверждение. Однако, собственник в квартиру доступ для осмотра и проведения работ не предоставляет.

В октябре УК направила заявление в полицию, но и это не помогло. Также был подан иск в суд о предоставлении доступа в жилое помещение. Судом иск оставлен без движения и вынесено определение о дополнительной выдаче предписания собственнику квартиры. Что и было сделано.

В настоящее время ожидается дата назначения дела к слушанию.

«Дополнительно сообщаем, что у собственника имеется задолженность по квартплате. Сумма немаленькая. В связи с этим, управляющей организацией направлено требование о взыскании задолженности», - заключается в ответе УК.