РИАМО - 22 ноя. Если Москва станет площадкой для проведения Международной универсальной выставки ЭКСПО-2030, то на полгода город станет мировой столицей науки, промышленности и техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«России есть, что показать в этой сфере нашим гостям. А, с другой стороны, ЭКСПО станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации. Такой шанс просто нельзя упускать», - отметил Собянин в своем личном блоге.
Он рассказал, что страна участвует в ЭКСПО уже 170 лет, но никогда не принимала эту выставку на своей территории. Москва отлично для этого подходит. Здесь и раньше проводились крупные международные события.
Мэр Москвы отметил, что проведение таких крупных мероприятий способствует привлечению в город большого числа туристов, а объектами, построенными к этим событиям, пользуются москвичи.
Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. За право провести у себя ЭКСПО-2030 Москва соперничает с Пусаном (Южная Корея), Римом (Италия), Одессой (Украина) и Эр-Риядом (Саудовская Аравия).
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