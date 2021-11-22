РИАМО - 22 ноя. Если Москва станет площадкой для проведения Международной универсальной выставки ЭКСПО-2030, то на полгода город станет мировой столицей науки, промышленности и техники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«России есть, что показать в этой сфере нашим гостям. А, с другой стороны, ЭКСПО станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации. Такой шанс просто нельзя упускать», - отметил Собянин в своем личном блоге.

Он рассказал, что страна участвует в ЭКСПО уже 170 лет, но никогда не принимала эту выставку на своей территории. Москва отлично для этого подходит. Здесь и раньше проводились крупные международные события.

«Наш город не раз принимал события мирового масштаба. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, чемпионат мира по футболу 2018 г. подарили праздник миллионам горожан», - подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы отметил, что проведение таких крупных мероприятий способствует привлечению в город большого числа туристов, а объектами, построенными к этим событиям, пользуются москвичи.

Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. За право провести у себя ЭКСПО-2030 Москва соперничает с Пусаном (Южная Корея), Римом (Италия), Одессой (Украина) и Эр-Риядом (Саудовская Аравия).