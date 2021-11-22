РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Пятнадцать пожаров случилось в подмосковном Красногорске с начала месяца, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

С начала ноября в Красногорске зарегистрировано 15 пожаров, в результате которых пострадал один человек. За аналогичный период прошлого года произошло 17 пожаров, один человек погиб и трое получили травмы.

Всего с начала года в округе зафиксировали 271 пожар. В огне погибли шесть человек, 9 получили травмы. За аналогичный период 2020 года в округе в результате 323 пожаров погибли 17 и были травмированы 18 человек.