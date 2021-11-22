РИАМО - 22 ноя. Заместитель министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова высказалась в поддержку инициативы о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ, так как это формирует у людей негативный образ всего этноса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я поддерживаю инициативу о запрете упоминать в СМИ национальность преступников. Преступники есть у любой национальности, мы не сможем назвать этнос, представители которого не совершали бы преступлений», — сказала Омарова.

Она отметила, что новости о происшествиях с упоминанием национальности преступников быстро попадают в СМИ и активно тиражируются ими, однако частный пример одного преступления может создать негативный образ обо всем регионе в целом.

Так, по словам Омаровой, и произошло с недавним инцидентом, когда трое пьяных уроженцев Дагестана избили мужчину в метро Москвы.

«По этому инциденту в различных федеральных СМИ сразу появилось 45 упоминаний. Ведь это не был вопрос межнациональных отношений, это был бытовой конфликт, который вывели на широкий уровень. Такая ситуация формирует негативный образ молодого дагестанца как опасного пьяницы», - подчеркнула Омарова.

Замминистра добавила, что в новостных сюжетах зрителям показали пьяных дагестанцев, однако Дагестан является одним из самых трезвых регионов России.

Избиение произошло 4 октября в вагоне поезда, следующего по Арбатско-Покровской линии метро. 21-летний Ибрагим Мусалаев, 22-летний Ханмомали Ханмагомедов и 26-летний Гасан Залибеков, приехавшие в Москву из Дагестана, находясь в состоянии опьянения, шумно вели себя во время поездки и приставали к девушке. После того, как за девушку вступился очевидец – 25-летний Роман Ковалев, молодые люди избили его и покинули вагон.

При задержании один из преступников попытался оказать полицейским активное сопротивление и бросился на одного из правоохранителей с ножом. Всех троих удалось задержать, преступников арестовали на два месяца и предъявили им обвинения в покушении на убийство.

Дискуссия о том, стоит ли называть национальность преступников в СМИ, широко развернулась после избиения мужчины с ребенком в новой Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ, которые подчеркивают национальность правонарушителей при освещении преступлений.

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