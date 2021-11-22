РИАМО - 22 ноя. Заместитель министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова высказалась в поддержку инициативы о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ, так как это формирует у людей негативный образ всего этноса, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Я поддерживаю инициативу о запрете упоминать в СМИ национальность преступников. Преступники есть у любой национальности, мы не сможем назвать этнос, представители которого не совершали бы преступлений», — сказала Омарова.
Она отметила, что новости о происшествиях с упоминанием национальности преступников быстро попадают в СМИ и активно тиражируются ими, однако частный пример одного преступления может создать негативный образ обо всем регионе в целом.
Так, по словам Омаровой, и произошло с недавним инцидентом, когда трое пьяных уроженцев Дагестана избили мужчину в метро Москвы.
Замминистра добавила, что в новостных сюжетах зрителям показали пьяных дагестанцев, однако Дагестан является одним из самых трезвых регионов России.
Избиение произошло 4 октября в вагоне поезда, следующего по Арбатско-Покровской линии метро. 21-летний Ибрагим Мусалаев, 22-летний Ханмомали Ханмагомедов и 26-летний Гасан Залибеков, приехавшие в Москву из Дагестана, находясь в состоянии опьянения, шумно вели себя во время поездки и приставали к девушке. После того, как за девушку вступился очевидец – 25-летний Роман Ковалев, молодые люди избили его и покинули вагон.
При задержании один из преступников попытался оказать полицейским активное сопротивление и бросился на одного из правоохранителей с ножом. Всех троих удалось задержать, преступников арестовали на два месяца и предъявили им обвинения в покушении на убийство.
Дискуссия о том, стоит ли называть национальность преступников в СМИ, широко развернулась после избиения мужчины с ребенком в новой Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ, которые подчеркивают национальность правонарушителей при освещении преступлений.
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