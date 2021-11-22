РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 ноя. Холодную воду отключат на нескольких улицах подмосковного Щелкова 24 и 25 ноября в связи с работами по реконструкции водопроводного узла, а также из-за замены пожарных гидрантов, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

24 ноября воды не будет с 9:00 до 17:00 в домах №№4, 5, 6, 7, 9 на улице Заречная. 25 ноября воду отключат с 9:00 до 13:00 на улицах: Ленина, дома №№2, 4, 6; Институтская, дома №№4, 6, вл. 5, 7, 9, 77, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 21, 23, 25, Чкаловская, 6Б.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.